Tag des Sonnenschutzes am 21.06. Sonne und Hautkrebs-Gefahr nicht unterschätzen

Sonnenlicht ist gesund. Es ermöglicht uns, das lebenswichtige Vitamin D zu bilden. Und das gelingt am besten, wenn wir viel davon über die Haut aufnehmen. Doch halten wir uns – je nach Hauttyp – länger als zehn bis 20 Minuten ungeschützt in der Sonne auf, drohen Lichtschäden, die bestenfalls nur den Hautalterungsprozess beschleunigen – schlimmstenfalls aber zu Krebs führen können. Darauf soll auch der Tag des Sonnenschutzes am 21. Juni aufmerksam machen.