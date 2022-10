Ist es nur eine Frage des Ekels oder können Schädlinge auch gefährlich für den Menschen sein?

Es gibt Schädlinge, die sehr gesundheitsschädigend sind und die man nicht zu Hause dulden sollte. Ratten zum Beispiel können Viren übertragen. Auch alle beißenden Insekten sind gefährlich. Bettwanzen zum Beispiel oder Flöhe, die durch den Biss, durch den Speichel verschiedene Krankheiten übertragen können und bei denen man einfach aufpassen muss. Allergien kann fast jeder Schädling in irgendeiner Form auslösen.

Schaben sind tatsächlich ein Beispiel wo ich sage, da müsste man doch mal gucken: Ist wirklich alles aufgeräumt? Wie sind meine Lebensumstände? Gemeinschaftsunterkünfte sind dafür oftmals prädestiniert, dass man sie sich einschleppt. Lebensmittelmotten kann man auch mit einkaufen. Das heißt nicht unbedingt, dass ich eine unsaubere Küche habe. Ob ich mit besonderen Reinigungsmitteln und Düften arbeite oder nicht, das ist eigentlich uninteressant. Wenn ich natürlich extreme Unsauberkeit zu Hause habe, dann fühlt sich der Schädling wohler, als wenn ich ganz sauber lebe.

Auch Hornissen gelten für den Menschen als Schädlinge. Bildrechte: IMAGO / blickwinkel Was Schädlinge sind Als Schädling bezeichnet man einen Organismus, der in einer bestimmten Umgebung und beim Vorhandensein bestimmter Umstände zerstörerisch, schädlich oder problematisch für den Menschen oder Interessen des Menschen ist. Die Verbreitung von Schädlingen kann zu gesundheitlichen, materiellen und wirtschaftlichen Problemen führen. Als Schädlinge zählen beispielsweise Motten, Flöhe, Bettwanzen, Schaben oder Hornissen.



Quelle: Schädlingsbekämpfung Unikill

Wenn in der Küche Motten herumfliegen, ich aber die Ursache nicht entdecken kann – was kann ich tun?

Das ist wirklich absolute Fleißarbeit. Sie müssen alles aufmachen, auch Einweckgläser, die komplett verschlossen sind und gerade in Ränder gucken. Paniermehl, Haferflocken, alles auseinandernehmen. Man sieht das gut an den Gespinsten, die sehen aus wie kleine Spinnennetze, ganz zusammengeklebt. Die Eier erkennt man nicht, die Larven kann man aber erkennen, sie sehen aus wie kleine weiße Würmer. Im Zweifel: Wegschmeißen, sauber machen.

Eine Lebensmittelmotte kommt leider selten allein. Sie breiten sich rasant aus, wenn ihre Vermehrung nicht unterbunden wird. Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn Und dann kann man sich gut helfen mit Klebeflächen aus der Drogerie. Die haben einen Klebstoff, wo die männlichen Motten festkleben. Damit kann man den Bestand reduzieren. Es gibt verschiedene Pheromone, je nachdem, was ich für eine Mottenart habe – ob Kleidermotte oder Lebensmittelmotte.



Und dann schauen: Wo habe ich die meisten Tiere auf meiner Klebefläche, um der Sache sukzessive auf den Grund zu gehen. Es gibt auch gar nicht nur das eine Nest. Wenn ich mir die Motten einschleppe und das zu spät bemerke, habe ich sie in den Haferflocken und auch mal ganz schnell im Toastbrot nebenan gleich mit. Vor allem sollten Sie auch auf Tierprodukte gucken: Hasenfutter, Wellensittichfutter, all diese Trockenfutter-Arten. Da schleppt man sich die Motten auch sehr schnell mit ein.

Hausmittel gibt es nicht. Es hilft nur die regelmäßige Kontrolle. Wenn Sie die befallenen Lebensmittel weggeworfen haben, müssen Sie die Kontrolle nach drei Wochen wiederholen, um festzustellen, ob es weiteren Befall gibt.

Tipp: Schlupfwespen Wenn befallene Lebensmittel entsorgt und Schränke bzw. Aufbewahrunsgdosen gereinigt sind, sollten Sie sich Schlupfwespen besorgen. Diese Wespenart legt ihre Eier in die Eier der Motten, so dass sie sich nicht weiter entwickeln können. Finden die Wespen keine Motteneier mehr, sterben sie aus. Die Wespen sind sehr klein, nicht gefährlich und stechen auch nicht. Da ihr Lebenszyklus kürzer als der der Motten ist, müssen sie mehrfach angewandt werden.

Im Kleiderschrank fühlen sich Kleidermotten wohl. Bildrechte: imago images/Westend61 Eigentlich dadurch, wo ich sie finde – ob in Küche oder Schlafzimmer. Das Typische: Ich gucke mir meine Kleidung an und finde da schon ein paar Löcher. Oder ich sehe die Motten im Schlafzimmer, sehe sie vor allem da, wo Textilien sind. Dann kann ich schon stark davon ausgehen: Es ist eine Kleidermotte. Die gehen auch nicht auf die anderen Klebeflächen. Also wenn ich denke, ich habe eine Kleidermode und es ist doch eine Lebensmittelmotte und kaufe diese Klebeflächen für Kleidermotten, wird die andere Art da nicht drauf gehen.

Bei welchen Schädlingen sollte der Schädlingsbekämpfer gerufen werden?

Bettwanzen und Schaben sind tatsächlich diese typischen Schädlinge, wo ich sage: Da würde ich absolut davon abraten, selber Hand anzulegen, weil es meistens nicht von Erfolg gekrönt ist.

Bettwanze, sagt der Name schon: Man kann am Bett gucken. Genauso können sie auch in der näheren Umgebung unter Sockelleisten, Fußleisten, Schränken, ganz kleinen Spalten und Ritzen sein. Grundsätzlich ist ein erstes Indiz, unter die Matratze zu schauen. In der Regel gibt es darunter den Lattenrost, meistens aus Holz. Man sieht dann schon ganz gut Kotspuren, kleine schwarze Punkte, oftmals grob verteilt.

Es gibt eine ganz einfache Hilfe, um selbst erst einmal Sicherheit zu haben: Doppelseitiges Klebeband unter das Bett, an das Bett, an den Lattenrost oder auch ringsherum kleben. Zum einen schaffe ich damit eine Barriere, zum anderen kann ich vielleicht sagen: Okay, ich habe doch nichts. Wenn ich weiß, dass die Gefahr besteht, kann ich sie am Weiterkrabbeln hindern. Zudem kann ich so auch einfach noch besser abgrenzen – sind sie eher in dem Teil oder in dem Teil der Wohnung.

Tipp: Wäsche direkt nach dem Urlaub waschen Oft kommen Bettwanzen im Urlaubsgepäck mit nach Hause. Wer unsicher ist oder schon Befall festgestellt hat, kann den Kofferinhalt direkt in die Waschmaschine entladen und bei 60 Grad waschen. Das überleben weder die Wanzen noch deren Eier.

Hilft dann nur die "große Chemiekeule"?