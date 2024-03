"Die Ernährung ist wichtig, aber was viele nicht wissen: Auch wer zu wenig trinkt, hat ein erhöhtes Risiko, einen Gichtanfall zu bekommen", erklärt Ernährungsexpertin Nicole Lins aus Magdeburg. Denn je weniger wir trinken, umso weniger Harnsäure wird ausgeschieden und die Konzentration im Körper steigt.

Gleiches gilt auch bei einer Diät: Wer zu schnell zu viel abnimmt, läuft ebenfalls Gefahr, einen Gichtanfall zu provozieren. Dann reichern sich sogenannte Ketonkörper an, die die Ausscheidung von Harnsäure beeinträchtigen. Deshalb rät die Ernährungsexpertin von radikalen Diäten ab, betont aber, dass auch ein zu hohes Gewicht ein wichtiger Risikofaktor für Gicht ist. So ist die Häufigkeit von Gichtanfällen bei Patienten mit Übergewicht etwa doppelt so hoch im Vergleich zu Normalgewichtigen.