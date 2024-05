Wenn Sie Spargel gekauft haben und ihn nicht sofort zubereiten, sollten Sie ihn in ein feuchtes Geschirrhandtuch einwickeln und ins Gemüsefach Ihres Kühlschranks legen. Frischer Spargel kann so bis zu drei Tagen aufbewahrt werden. Auch bereits geschälte Stangen können auf diese Weise einige Stunden frisch gehalten werden, z. B. wenn Sie Gäste erwarten und das Essen vorbereiten wollen. Grüner Spargel sollte am besten aufrecht in etwas Wasser stehend gelagert werden.