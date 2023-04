Für die Kloßkrapfen die Zwiebel schälen und zusammen mit dem Bacon in feine Würfel schneiden. Tipp: Die Bacon-Scheiben vorher kurz in den Froster geben, dann kann man diese besser schneiden. In einer beschichteten Pfanne den Bacon und Zwiebelwürfel kross braten. Anschließend in eine Schüssel geben und zusammen mit der Kloßmasse, dem Parmesan und einer Prise Salz zu einem Teig verkneten. Mit einem Löffel nun 20 Stück Kloßkrapfen á 20g von der Masse abstechen.