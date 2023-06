Frisch vom Feld Raffinierte Spargel-Rezepte

Für das Püree Kartoffeln schälen, grob würfeln und in Salzwasser garkochen. Dann abgießen und zurück in den Topf geben. Inzwischen Spinat waschen und abtropfen lassen. In einem weiteren Topf die Milch aufkochen. Dann Butter zugeben und schmelzen lassen, Spinatblätter hinzufügen und mit dem Stabmixer grob untermixen. Die heißen Kartoffeln stampfen, die Milchmischung zugeben und mit einem Kunststoffschaber vermengen. Dann Parmesan und Olivenöl einarbeiten und das grüne Püree mit Salz und Pfeffer abschmecken. Warmhalten.

Bildrechte: MDR/Jens Trocha