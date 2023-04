Stellen Sie sich zu Beginn seitlich neben die Parkbank. Der Abstand sollte etwas größer sein. Stützen Sie nun die rechte Hand auf der Sitzfläche ab und strecken Sie den Körper gerade zur Seite, so dass Ihr Körper eine Linie bildet. Spannen Sie dabei die Bauch- und Gesäßmuskeln an. Halten Sie die Position etwa 20-30 Sekunden. Danach wechseln Sie zur anderen Seite.

Ausgangsposition: Stellen Sie sich vor die Bank und stützen Sie sich mit den Armen auf der Sitzfläche ab. Nun heben Sie das gestreckte linke Bein. Achten Sie darauf, dass der Rücken und das gestreckte Bein eine Linie bilden. Wichtig ist außerdem, dass beide Hüftknochen auf einer Linie sind und sich die linke Seite der Hüfte nicht Richtung Himmel aufdreht. Spannen Sie nun das Gesäß an und halten Sie das Bein in der Luft. Zusätzlich können Sie kleine Auf- und Abbewegungen mit dem linken Bein machen, aber immer den Po dabei anspannen und den Bauchnabel nach innen ziehen. Die Übung etwa 20-30 Sekunden pro Bein halten.

Setzen Sie sich falsch herum auf die Parkbank und legen Sie die Beine über die Lehne der Bank. Ziehen Sie die Fersen Richtung Lehne, damit Sie einen guten Halt haben. Gerne können Sie ein Handtuch auf die Lehne legen, dann ist es in den Kniekehlen angenehmer. Legen Sie die Hände an die Schläfen. Strecken Sie nun die Wirbelsäule und lassen Sie Ihren Oberkörper langsam und kontrolliert nach hinten absinken. Ziehen Sie dabei den Bauchnabel nach innen und halten Sie die Spannung. Gehen Sie so weit nach hinten, wie Sie die Spannung halten können, dann halten Sie diese Endposition kurz und kommen langsam und kontrolliert in die Ausgangsposition zurück. Wiederholen Sie die Übung etwa 8-12 Mal.