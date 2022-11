Aus vielen Wohnzimmern und Sportkneipen wird bald wieder das Knuspern von Chips zu hören sein, wenn ab Sonntag 32 Mannschaften bei der Fußball-Weltmeisterschaft um den goldenen FIFA-Pokal spielen. Schon bei zurückliegenden Fußballgroßereignissen stieg der Absatz von Chips und Knabberzeug deutlich an. Das wird diesmal ähnlich sein. Warum eigentlich? Sara Waldau von der Stiftung Warentest erklärt: "Das liegt vermutlich an dem Verhältnis aus Fett und Kohlenhydraten. Das triggert uns, auch im Gehirn. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass wir Fett lange speichern können und Kohlenhydrate schnell Energie liefern. Und das war in Urzeiten wichtig für uns. Dieses Knuspern ist es natürlich auch, das macht ein gutes Gefühl im Mund und das ist, glaube ich, das Zusammenspiel, was da so gut funktioniert."