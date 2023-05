Wunden an der Seele, die das Leben gravierend beeinträchtigen, so könnte man ein Trauma beschreiben. Kriegs- und Gewalterlebnisse gehören dazu. Wir leben mit Menschen zusammen, die vielleicht traumatische Erfahrungen gemacht haben: in der Familie, auf Flucht und im Krieg, oder im Beruf. Allein Zeuge eines tragischen Unglücks mit großem Leid gewesen zu sein, kann einen Menschen komplett aus der Bahn werfen.