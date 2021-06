Warnzeichen für Diabetes Die "Zuckerkrankheit" erkennen und behandeln

Diabetes gilt als Volkskrankheit des 21. Jahrhunderts: weltweit sind rund 430 Millionen Menschen betroffen. In Deutschland allein sind es 8 Millionen Erkrankte. Als Hauptgrund für den anhaltenden Anstieg, gilt die Wohlstandsgesellschaft: Ständig ist süßes Essen verfügbar und gleichzeitig bewegen wir uns immer weniger. Im Volksmund heißt Diabetes deshalb auch "Zuckerkrankheit" und es gilt die Annahme: "Wer zu viel Zucker isst, wird zuckerkrank". Ganz so einfach ist es aber nicht.

Bei Diabetes wird in zwei Haupttypen von Stoffwechselerkrankungen unterschieden. Typ 1 ist erblich bedingt, wird also nicht durch hohen Zuckerkonsum ausgelöst. In diesen Fällen besteht ein absoluter Mangel an Insulin, dem Stoff, der dafür sorgt, dass Zuckermoleküle "zerlegt" werden und den Körperzellen als Energielieferanten zur Verfügung stehen. Von allen Diabetes-Erkrankten haben lediglich 10 Prozent den Typ 1.