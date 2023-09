Das ist nur eine Geschichte. Entscheidend ist, wenn man es biologisch betrachtet, der Schlaf kurz nach Mitternacht bis ungefähr morgens um vier.

Diese Uhrzeit von 0 Uhr bis ungefähr 4 Uhr morgens ist wirklich extrem wichtig, weil da der Körper ganz weit runter in die Erholungsphase geht und auch die Hormone runter gehen.

Wenn man sich den Hormonstatus anschaut, sieht man: Typischerweise werden wir nicht nur morgens wach, weil es hell wird, sondern wegen unserer Hormone. Die Hormone, die uns sozusagen aus dem Bett bringt, steigen zum Morgen hin an: Cortisol, Insulin, Adrenalin, auch das Wachstumshormon, selbst wenn man schon ausgewachsenen ist.

Fernsehen ist keine gute Idee, Handy auch nicht, also alle Monitore im Prinzip. Und der größte Fehler, den viele machen, wenn sie nachts erwachen: Sie gucken auf die Uhr. Es ist schwer, aber das muss man sich abgewöhnen. Ich kann nur jedem raten, nicht auf die Uhr zu gucken.

Wach werden kommt durchaus vor. Die Kunst ist, dann nicht zum Handy zu greifen oder auf die Uhr zu gucken. Bildrechte: IMAGO / Westend61

Außerdem ist helles Licht keine gute Idee. Entscheidend ist die Lux-Zahl. Licht wird in seiner Intensität in Lux gemessen, und wenn Sie möglichst wenig Intensität nehmen, ist das das Beste, was Sie tun können. Es sollte so sein, dass es möglichst nur ein Schummerlicht ist.

Wenn Sie eine Tablette von Ihrer Ärztin bekommen, die Ihnen gut tut, dann kann man nur sagen: Nehmen Sie sie. Es gibt diesen schönen und leider auch verrückten Satz der Hals-Nasen-Ohrenärzte beim Tinnitus: Der wird erst dann richtig gut, wenn man nicht mehr hinhört. Das klingt schwer einzuhalten. Aber wenn der Tinnitus laut ist, und man kann ihn ja messen in seiner Lautstärke, dann muss man ganz klar sagen: Sie haben sonst keine Chance. Sie müssen ja irgendwie in den Schlaf kommen.

Einer meiner HNO-Kollegen würde empfehlen: keine komplette Ruhe suchen, sondern leichte, entspannende Musik im Hintergrund laufen zu lassen, damit der Tinnitus nicht die Übermacht bekommt.

Es spricht vieles dafür, dass der Infekt noch nicht ausbehandelt ist. Das muss auf jeden Fall noch einmal mit einer gründlichen Blutuntersuchung überprüft werden. Man sollte versuchen zu schauen, ob irgendwo noch ein Erreger ist.

Manchmal hilft nur noch ein Blutbild. Bildrechte: IMAGO / Design Pics Es könnten zwei Dinge passiert sein: Erstens eine Infektanämie, also dass Sie eine Blutarmut entwickelt haben, weil diese chronische Infektion die Blutbildung beeinträchtigt. Das Zweite, woran man denken muss, ist, dass der Infekt nicht komplett besiegt worden ist. Da muss auf jeden Fall ins Differentialblutbild geguckt werden: Sind die Zellen erhöht, die gegen Viren kämpfen? Oder die, die gegen Bakterien kämpfen? Und was macht Ihr roter Blutfarbstoff? Wie ist die Blutkörperchen-Senkungsgeschwindigkeit? Und dann muss man entscheiden, was man tut.



Das sollten Sie auf jeden Fall überprüfen lassen. Und dafür gibt es den Hausarzt.