Bildrechte: MDR/Judith Heinze

Selbst gemacht Weihnachtsdeko aus Pappe: Winterlandschaft und Lichthäuser basteln

28. November 2023, 14:41 Uhr

In keinem Monat im Jahr werden so viele Pakete verschickt wie im November, in Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Doch die Pappkartons müssen nicht weggeworfen werden: Sie eignen sich hervorragend zum Upcycling. So werden daraus Winterlandschaften, Adventstlichter oder Vasen, die zugleich wunderbare Geschenke sind. Dekoexpertin Judith Heinze zeigt ihre liebsten Dekorationsideen samt Anleitung.