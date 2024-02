Von unserem Papier oder Stoff brauchen wir zwei Lagen. Diese legen wir so übereinander, dass jeweils die Außenseiten oben und unten sind. Nun wird die Silhouette einer Vase aufgemalt und ausgeschnitten. Die beiden Laken werden an den Seiten mit Heißkleber aufeinander geklebt. Diese nun entstandene Vasen-Husse wird zuletzt über ein ausgewaschenes Glas gestülpt.

Für diese Upcycling-Idee brauchen wir Polymer in verschieden Farben. Die einzelnen Farben jeweils zu einer Kugel formen. Dann wird jede Kugel so lange ausgerollt, bis ein Strang entsteht, der einen Durchmesser von ca. 3 mm hat. Er sollte für ein schönes Ergebnis sehr gleichmäßig ausgerollt werden.

Wenn alle Farben zu Strängen ausgerollt wurden, können sie auf der Vase platziert werden. Die Vase muss dazu sauber, staub- und fettfrei sein. Die Schnüre können grafisch angeordnet oder aber auch ganz wild platziert werden. Zuletzt wird die Vase für 30 Minuten in den vorgeheizten Ofen gestellt. Auch hier gilt: Die Gradzahlen finden sich auf der Packung. Nach dem Aushärten kann man einige Stellen punktuell zusätzlich mit Alleskleber fixieren, damit man lange Freude an seiner Vase hat.

Für diese Vase brauchen wir nur eine saubere Flasche und Polymer – entweder in verschiedenen Farben oder in einer Farbe, die aber in verschiedenen Nuancen verarbeitet wird. Dazu geben wir zur Ursprungsfarbe pro Rippe abgeschnittenes Polymer immer mehr weißes Polymer dazu. So entstehen 5 verschiedene Farbtöne.