Tipps vom Friseur Was Sie gegen fettige Haare tun können

Zum Stylen nach dem Trocknen frisiere ich sofort ein Trockenshampoo mit etwas Haarspray in die Haaransätze. Das baut eine Barriere zwischen Kopfhaut und Haarschaft auf und fängt so das Fett für einige Zeit ab. Bei Shampoos sollten Silikone unbedingt vermieden werden, wogegen Tenside eher helfen, da sie mild sind.

Extrakte aus Meerestang, Brennnessel, Zinnkraut, Kamille, Rosmarin und Scharfgabe sind gut wirkende natürliche Inhaltsstoffe. Aber nicht nur der Inhalt des Shampoos auch die Art des Haarewaschens ist sehr wichtig. Hier sollte jegliche Massage der Kopfhaut vermieden werden, da diese sofort die Drüsen wieder anregt. Das Gleiche gilt auch für sehr heißes Wasser. Je kälter desto besser, auch für die Schuppenschicht des Haares. Und auch die Waschzeit spielt eine Rolle. Morgens ist am effektivsten, denn in der Nacht sind die Talgdrüsen am aktivsten.