Tipp Ein Kaffee-Peeling regt die Durchblutung an und macht die Haut schön weich. Kleiner Tipp für den Beschenkten: Das Peeling in der Dusche verwenden.

Die gewünschte Menge an Rohseife klein schneiden und in einem Wasserbad (optional Mikrowelle) erhitzen. Danach ein paar Tropfen Duftöl für die Seifenherstellung dazugeben. Bevor die flüssige Masse nun in eine Silikonform gegossen wird, können noch getrocknete Blüten oder ähnliches in die Formen gelegt werden. Anschließend die flüssige Rohseife in die Formen geben. Nun müssen die Seifen nur noch etwa 2 Stunden im Kühlschrank aushärten.