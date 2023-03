Blunt Bob: Ein gradliniger stumpf geschnittener Bob auf Kinnlänge. Gut geschnitten fällt dieser Haarschnitt fast ohne Styling. Wer allerding mag, kann die Frisur lockig, wellig, geföhnt und auch im angesagten Sleek-Look tragen.

Der Blunt Bob wird gerade geschnitten und endet auf Kinnhöhe. Bildrechte: imago images/Runway Manhattan

Mittelscheitel versus Seitenscheitel: Auf den meisten Fashionshows dominiert der Mittelscheitel. Sehr einfach, schnörkellos und schick setzen sich so z. B. Blunt-Bob und Langhaarfrisuren ganz klassisch in Szene. Aber auch ein Seitenscheitel ist nicht wirklich out und wer den lieber mag oder diesen typologisch optimiert, kann diesen gern tragen.

Voluminöse Locken luftig und frizzy: Volumen- und Stylingsprays oder Lockengelées reichlich in die nassen Haare verteilen und am besten mit einem Diffusor-Föhn aufkneten. Danach sanft von Haarspitze zum Ansatz, Strähne für Strähne ausbürsten. Dieser Look hat viel Struktur und Volumen, glänzt allerdings nicht wirklich. Er erinnert mich stark an die luftgetrocknete Dauerwelle aus den 80ern und 90ern.

Glamourös glatt halbhochgesteckt: Bei diesem Trend wird halbhochgesteckt und das restliche Haar bleibt offen. Für alle perfekt, die das Gesicht gern frei haben. Die vordere Haarpartie wird am Oberkopf zusammengebunden oder -gesteckt. Als Trendfrisur 2023 wird das Haar vorher ultraglatt mit dem Glätteisen frisiert. Achtung: Bitte Hitzeschutz nicht vergessen!

Wet Waves: Der sogenannte Nasslook eignet sich besonders gut für Naturlocken und Wellen in jeder Haarlänge. Gestylt wird mit Wetgel, Lockengelée, Salzspray und jeglichen glanz- und formgebenden Produkten. Bei diesem Look ist es wichtig, das gesamte Haar mit dem Produkt zu benetzen und sanft zu trocknen. Ich persönlich mag den Style gern zum Ausgehen mit dramatischem Augen-Make-Up oder als lässigen Strandlook im Messy-Style.

Sleek-Look: Super hip in 2023. Ähnlich wie bei Wet-Waves wird die Frisur mit viel Nassprodukt, Schaumfestiger oder Gel erstellt. Das Haar liegt streng und flach am Kopf und gibt so ein glamouröses Feeling. Super trendy in 2023, wer den Look mit Mittelscheitel kombiniert. Aber auch alle anderen Versionen sind en vouge.

Messy oder Spiky-Bun: Wenn mal wieder keine Zeit zum Haarewaschen ist und man gut aussehen will, ist diese Frisur ideal. Leave-In-Conditioner in die Handflächen sprühen und vom Haaransatz zu den Spitzen einarbeiten (bitte nicht zu viel Produkt verwenden). Danach straff nach hinten in einen Pferdeschwanz bürsten und mit einem pflegenden Haargummi abbinden. Die restlichen Haare um den Knoten wickeln und zum Dutt binden. Als Finish einige Haarspitzen herauszupfen und mit Haarspray sanft fixieren. Ich mag den Look ultra clean oder ein wenig messy.

Trend Haaraccessoire 2023 Super schön glänzende Haare werden durch sehr breite, glamouröse und sehr edel wirkende Haarspangen im Nacken zusammen gehalten. Ein sehr simpler, aber sehr schön anmutender Langhaartrend 2023.

Auch für den Mann sind einige Frisuren momentan besonders angesagt, wie beispielsweise Locken. Bildrechte: imago images/Runway Manhattan

Lockenfrisuren: Extrem lässig und cool, besonders bei Naturlocken. Als kurze Version sind die Seiten kürzer angeschnitten, das Deckhaar bleibt länger und fällt in seiner natürlichen Lockenform. Aber auch als halblange gestufte Variante oder eben länger bis über die Schultern ist der Style ein Trend-Highlight 2023 bei den Männern. An der Luft getrocknet mit Lockengelée oder Haarschaum und zur Pflege minimal einen Leave-In-Conditioner verwenden, liebe Männer. Für lichter werdendes Haar oder für die, die es super pflegeleicht mögen: der Buzz Cut. Ich empfehle diesen Haarschnitt gern bei einer etwas runderen Gesichtsform. Nachrasiert sollte der Schnitt nach ca. 3 Wochen werden, sonst sieht er schnell ungepflegt aus. French Crop: Die Seiten kürzer, aber kein Undercut und das Deckhaar etwas länger und nach vorn gestylt. Ein sehr lässiger Haarschnitt für glattes und auch welliges Haar, was mit einer Mattpaste undone frisiert wird. Brow Flow: Megatrend 2023 der Männerfrisuren. Für alle, die es nicht kurz mögen, ist dieser spannende Männerhaarschnitt für eine halbe Haarlänge ab ca. 10 cm bestens geeignet. Auch die Seiten und das Nackenhaar bleiben länger. Frisiert wird nach hinten mit Haarwachs oder Gel. Eine leichte Struktur oder Bewegung um mittelvolles Haar ist die beste Voraussetzung für die Trendfrisur. Lange Haare im Surfer-Look: Einfach lang und in seiner natürlichen Form fallend. Gern mit weichen, von der Sonne geküssten Highlights gemacht oder aus dem Urlaub mitgebracht. Es funktionieren gleiche Länge oder auch leichte Stufen, Hauptsache unfrisiert gestylt. Doch unfrisiert heißt nicht ungepflegt! Längere Haare sollten auch bei Männern alle 12 Wochen geschnitten und bei jeder Haarwäsche mit Pflegeshampoo und Conditioner (gern auch Leave-In-Conditioner) gepflegt sein. Gegen Haarausfall idealerweise ein Haar- und Kopfhauttonikum nach der Haarwäsche auftragen.

Der Surfer-Look soll möglichst natürlich aussehen. Trotzdem ist der Gang zum Friseur alle 12 Wochen Pflicht. Bildrechte: IMAGO/Westend61