In ganz Deutschland gibt es mittlerweile Restauratoren und Restauratorinnen, die sich nur auf Kulturmöbel aus der DDR, wie die der Werkstätten Hellerau, spezialisiert haben. Das Team von "Nabyteque" ist ein Beispiel: In ihrer Werkstatt in Leipzig-Plagwitz arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ostdeutsche und tschechoslowakische Möbelstücke aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren liebevoll auf.

Nicht nur etwas für das DDR-Museum: Die DDR-Möbel der Werktsätten Hellerau stehen auch in privaten Wohnzimmern junger Menschen. Bildrechte: IMAGO / Sven Ellger