"Die kommunalen Behörden entscheiden im Einzelfall, ob eine Ausnahme vorliegt. Hierbei geht es jeweils um die Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernsehübertragung und dem Schutz betroffener Anwohnerinnen und Anwohner", erklärt die Bundesregierung auf ihrer Homepage. Die Städte machen laut einer Umfrage der Presseagentur dpa unterschiedlich Gebrauch davon. Mitgefiebert werden kann dann auch gemeinsam in Bars, die die Spiele zeigen. Die diesjährige EM findet in Deutschland statt. Anstoß ist 14. Juni, das Finale ist am 14. Juli.