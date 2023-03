Ralf Reichertz von der Verbraucherzentrale kennt das Geschäft seit Jahren. Das Geschäft mit den Partnervermittlungen, die plötzlich keine mehr sind. In den Anzeigen ist zwar häufig noch von Partnerschaft und Liebe die Rede, auch am Küchentisch und bei Vertragsabschluss wie Betroffene erzählt haben. Doch dann mutiert in den Verträgen die Liebe zur Freundschaft oder Freizeitspaß.