Kein Niqab beim Autofahren

Wilfried Wildschütz wohnt in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen in einem Einfamilienhaus. Vor seinem Grundstück verläuft eine Landesstraße mit Radweg. Über die Jahre hat Herr Wildschütz jede Menge Büsche und Sträucher gepflanzt – zum Teil ragen die erheblich in den Radweg hinein. Der Landesbetrieb Straßenbau fordert den 80-Jährigen per Post auf, Äste und Sträucher zurückzuschneiden. Wildschütz ignoriert das monatelang, bis eine Rechnung über fast 2.800 Euro ins Haus flattert. Darin heißt es, da sich Herr Wildschütz weigere, die Arbeiten vorzunehmen, habe man inzwischen ein Unternehmen für den Grünschnitt beauftragt. Der Rentner will nicht zahlen und reicht Klage am Verwaltungsgericht Münster ein.