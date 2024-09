Wechselmodell für Hund kann nicht vor Gericht durchgesetzt werden

Im folgenden Fall geht es um das Umgangsrecht: allerdings nicht für ein Kind, sondern für einen Hund. Ein Paar hat sich vor drei Jahren eine Mischlingshündin angeschafft. Nach der Trennung bleibt der Vierbeiner zunächst bei der Frau in der früheren gemeinsamen Wohnung. Auch der Mann will sich aber um den Hund kümmern. Deshalb verlangt er den alleinigen Umgang oder wenigstens, das Tier alle zwei Wochen bei sich haben zu dürfen. Die Frau möchte das nicht und schlägt stattdessen vor, ihren früheren Lebensgefährten auszuzahlen.

Die beiden können sich nicht einigen und so entscheidet das Landgericht Frankenthal im Sinne eines Wechselmodells. Die Frau reicht allerdings erneut Klage ein und bekommt Recht. So meinen die Richter am Landgericht Potsdam in ihrem Sinne: "Das Alleineigentum ist einem der bisherigen Miteigentümer zuzuweisen, hier der Frau, die die Hündin nach der Trennung überwiegend betreut hat. Dafür ist sie angehalten, einen Ausgleichsbetrag an den vormaligen Miteigentümer zu leisten." Das Wechselmodell für den Hund wird damit abgelehnt.