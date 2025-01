Bei Sachschäden, wie einer beschädigten Kleidung, wird in der Regel der Zeitwert ersetzt. Auch Personenschäden sind abgedeckt, etwa bei Verletzungen während der Hilfeleistung. Hillebrand hebt hervor, dass selbst bei rechtlich komplexen Fällen, wie bei Wiederbelebungsmaßnahmen mit eventuellen Verletzungsfolgen für die gerettete Person, die Haftung des Helfers ausgeschlossen ist. Also wenn bei der Herzdruckmassage Rippen brechen.

Und er hat noch einen Tipp aus 30 Jahren Berufserfahrung als Fachanwalt für Verkehrsrecht: Die Rettungsleitstellen, also die Kollegen, die über die 110 oder 112 erreichbar sind, die sind in der Lage, Ersthelfer am Telefon zu unterstützen. Also sie können ganz konkrete Tipps geben, wie angesichts des konkreten Unfall- oder Verletzungsbildes zu verfahren ist. Auch hier werden Nothelfer nicht alleine gelassen.