Normalerweise soll man sich bei einem Friseurbesuch entspannen und danach wieder gern in den Spiegel schauen können. Nicht so bei Käthe Kämmer*. Die lässt sich im Salon ihres Vertrauens ihre schwarz gefärbten Haare wieder blondieren. Schon kurze Zeit nach dem Auftragen des Blondierungsmittels spürt sie eine unangenehme Hitze am Hinterkopf. Es entwickelt sich eine Beule. Ein Arzt stellt bei Frau Kämmer später Verletzungen und Verbrennungen am Kopf fest. An einer Stelle wachsen keine Haare mehr nach.