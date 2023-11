Lebendig, bewegt, eigenwillig und es ist nie ganz klar, wie die Frisur am Ende aussieht. Das sind Locken und ja, sie sollten fallen, wie sie wollen. Der Look ist meist locker, feminin, voluminös und sexy. Auch hier sorgt ein regelmäßiger Haarschnitt für die optimale Form (je nach Typ und Haarstruktur).



Nach dem Shampoonieren gerne ein "Leave-in" (ein "Leave-in" ist eine Haarpflege, die nicht wieder ausgespült wird) in Haarlängen und Spitzen geben und danach Locken-Gelée oder Schaum kopfüber in die Haare kneten. Mit einem Papiertuch überschüssige Feuchtigkeit aus dem Haar drücken. Anschließend einfach an der Luft trocknen oder mit dem Diffusor aufkneten und zum Finale nochmals aufschütteln. Und bitte NIE im trockenen Zustand kämmen.



Stylingaufwand: 7 Minuten