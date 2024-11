Es ist Abend und Stefan Stehfest ist mit dem Linienbus in München unterwegs. Er kommt vom Einkaufen, hat deshalb seinen Rollkoffer dabei. Obwohl es noch freie Plätze gibt, bleibt der 76-Jährige während der Fahrt stehen und hält sich am Handlauf und seinem Trolley fest. Als ein PKW dem Linienbus die Vorfahrt nimmt, muss der Fahrer scharf bremsen. Herr Stehfest wird durch den Bus gewirbelt und stürzt. Er zieht sich Prellungen an Brustwirbelsäule und Becken zu. Auch ein Gelenk in der Hand wird überdehnt. Wochenlang kämpft der Rentner mit den Schmerzen. Er klagt auf Schmerzensgeld – will vom Fahrer des Pkw und dessen Versicherung 2.000 Euro haben.