Urteile der Woche Kein Sorgerecht nach Gewalt gegen Ex-Frau

Fall zwei: Simon Schleiermacher stinkt es gewaltig. Sein Nachbar im Stockwerk über ihm raucht am Tag eine bis anderthalb Schachteln Zigaretten. Das macht er entweder auf dem Balkon oder in der Wohnung bei geöffnetem Fenster. Der Rauch zieht permanent in die Erdgeschosswohnung von Herrn Schleiermacher. Deshalb wendet er sich an seine Vermieterin und fordert sie auf, Maßnahmen zu ergreifen, die das Eindringen des Zigarettenrauchs verhindern sollen. Gleichzeitig pocht er auf eine Mietminderung. Die Vermieterin weigert sich, diesen Forderungen nachzukommen und so wird die Sache ein Fall für das Amtsgericht Bremen. Das entscheidet zu Gunsten von Herrn Schleiermacher: