Eiweiß und Eigelb trennen. Eiweiß und Zucker in eine Schüssel geben. Beide Zutaten zu Ei-Schnee schlagen. Die Masse so lange aufschlagen, bis diese cremig weiß wird. In die cremige Ei-Schneemasse das Eigelb und eine Spitze Vanilleschote geben. Die Masse ein weiteres Mal aufschlagen.