Den Backofen auf 200°C Ober-und Unterhitze vorheizen.

In einer Pfanne bei mittlerer Hitze das Griebenschmalz zerlassen. Die Zwiebelwürfel darin glasig anschwitzen. Blutwurst-und Apfelwürfel dazu geben und für 2-3 Minuten anbraten. Mit den gehackten Kräutern, Zitronenabrieb, Sahne Meerrettich, Salz und Pfeffer würzen. In eine große Schüssel umfüllen und kurz auskühlen lassen.

Die gekochten Kartoffeln, Sauerkraut, Semmelbrösel und Eigelb in die Schüssel geben und zu einer homogenen Masse verrühren. Zum Schluss nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Ein Strudelblatt auf ein Küchentuch legen, mit zerlassener Butter bestreichen. Zweites Strudelblatt darauflegen und ebenfalls mit Butter bestreichen. Die Hälfte der Füllung am unteren Längsrand auf den Teig auftragen, Seitenränder einschlagen und den Teig mit Hilfe des Tuchs straff über die Füllung einrollen.

Strudel auf das Backblech legen und mit zerlassener Butter bestreichen. Aus den restlichen Strudelblättern und der Füllung einen zweiten Strudel herstellen.