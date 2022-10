Für den Fisch den Backofen auf Grillstufe vorheizen. Parmesan reiben, dann mit Mascarpone und Erbsen in einer ofenfesten Pfanne aufkochen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Forellenfilets beidseitig salzen und auf die Mascarpone-Erbsen legen. Mandelblättchen auf dem Fisch verteilen und mit Butterflocken belegen. Pfanne in den vorgeheizten Ofen schieben und 8–10 Minuten gratinieren.

Für die gebackenen Parmesan-Kartoffeln den Ofen auf 240°C vorheizen. Kartoffeln in der Schale in Salzwasser mit Kümmel weichkochen. Abgießen, ausdampfen lassen und der Länge nach halbieren. Backpapier auf ein Blech legen. Alle Gewürze, die Kräuter und die Hälfte des Parmesans vermischen und auf Backpapier verteilen. Die Kartoffeln mit der Schnittfläche nach unten auf den Parmesan legen und leicht andrücken. Den restlichen Parmesan darüber verteilen. Die Kräuterbutter in kleinen Flocken ebenfalls auf den Kartoffeln verteilen und 15 Minuten im Ofen backen.