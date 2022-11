Von Spitzenkoch Christian Henze Sauerkraut und Kohl mal anders: Rezepte für Krautkrapfen und Krautsalat-Wraps

Bildrechte: MDR/Jens Trocha

In Teig gebraten oder Tortilla-Fladen gerollt werden viele Leckereien erst besonders köstlich. Das gilt auch für deftiges Sauerkraut oder Spitzkohl. Spitzenkoch Christian Henze erklärt, warum pikantes Kraut besonders gut zum Einwickeln oder Einpacken geeignet ist und zeigt besonderen Rezept-Ideen. Wer Fleisch verwenden will, sollte zartes Schweinefleisch oder Geflügel nehmen, das schon nach kurzem Braten gar ist. So gelingen Krautkrapfen und Wraps als schmackhafter Snack oder Party-Fingerfood.