Aurélies Tipps Dieser Kuchen lässt sich auch sehr gut mit Dinkel-Mehl oder anderen Mehlsorten zubereiten. Wer Pflaumen oder Zwetschgen nicht so mag, der kann den Kuchen auch sehr gut mit Pfirsichen oder Äpfeln zubereiten. Ebenfalls eine leckere Version dieses Kuchens ist die mit Banane und Schokolade.



Das Teigrezept lässt sich um 40g gemahlene Haselnüsse, Mandeln oder Kokosraspeln ergänzen. Die Angaben für die Teiggrundzutaten bleiben dabei unverändert.



Bei der Zubereitung des Rezepts sollte idealerweise eine antihaftbeschichtete Pfanne verwendet werden.



Man kann den Kuchen auch im Backofen backen: Dazu die in einer Pfanne karamellisierten Pflaumen in einer Backform anordnen, mit dem Teig übergießen und 20 Minuten bei 180°C Umluft backen. Den fertigen Kuchen nach dem Backen auf einen Teller stürzen.



Wenn man Karamell zubereitet, sind Pfannen und Küchenutensilien nach dem Kochen unweigerlich mit einer harten Kruste überzogen. Zur Reinigung Töpfe oder Pfannen mit Wasser füllen und kurz aufkochen. Die Kruste löst sich und kann dann einfach abgespült werden.