Rezepte für den Frühling Gesunder Frühlingsgenuss

Den Backofen bei Grillfunktion auf höchster Stufe vorheizen. Zwiebeln schälen und in Spalten schneiden. Zucchini und Paprika waschen, putzen und in 2–3 cm große Würfel schneiden. Grillkäse ebenfalls 2 cm groß würfeln und alles in eine Schüssel geben und Balsamico­Sirup gut mit etwas Salz, Pfeffer und Currypulver verrühren. Über das Gemüse träufeln und vermischen.