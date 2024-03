Für die Champignons in Dill-Rahm

Die ganze Lammhaxe in etwas Öl von allen Seiten scharf anbraten, um eine schöne Kruste zu erhalten. Anschließend auf ein tiefes Ofenblech legen. Karotten, Lauch, Sellerie und Zwiebeln grob würfeln und das Suppengemüse mit Schale in etwas Öl dunkel anschwitzen. (Das Gemüse wird am Ende durch ein Sieb gegossen und entfernt.)