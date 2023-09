Welche Lebensmittel in der Kiste sein werden, weiß der Sternekoch oder die Sterneköchin vorher nicht. Bildrechte: IMAGO/Roman Möbius

In der Vorwoche hat einer der Sterneköche eine Überraschungskiste gepackt. Darin sind ein paar Grundzutaten enthalten (Salz, Öl, Mehl etc.), die in fast jeder Küche vorrätig sind. Die fünf Geheimzutaten kennen nur der jeweilige Koch und wenige MDR-Mitarbeitende.