In einer großen Pfanne etwas Olivenöl erhitzen. Die Zwiebeln und den Knoblauch darin glasig anbraten. Das Hackfleisch zu kleinen Hackbällchen formen und in die Pfanne geben. Die Hackbällchen rundherum goldbraun anbraten. Anschließend aus der Pfanne nehmen. In derselben Pfanne etwas mehr Olivenöl erhitzen. Die Pilze dazugeben und anbraten, bis sie leicht gebräunt sind. Dann aus der Pfanne nehmen.

Beim Anrichten verschwinden die Hackbällchen unter der Jägersoße. Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Die passierten Tomaten, Sahne und Tomatenmark in die Pfanne geben. Paprikapulver, getrocknete Kräuter und Zucker hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Hackbällchen wieder in die Pfanne geben und die Sauce für etwa 5-10 Minuten köcheln lassen, bis sie etwas eingedickt ist.



In einer weiteren Pfanne etwas Olivenöl erhitzen. Den Mangold waschen, trockenschütteln, grob schneiden und in die Pfanne geben. Zucker hinzufügen und leicht karamellisieren lassen.