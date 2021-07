Den Lammrücken in grobe Würfel schneiden und mit Kurkumapulver würzen. In einem Wok oder einer großen Pfanne das Fleisch in Sesamöl scharf und kurz anbraten und wieder herausnehmen. Knoblauch und Ingwer schälen, fein hacken und mit den Gewürzen in einem Mörser zu einer Paste verarbeiten.