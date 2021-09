Rezepte vom Sternekoch Zweierlei gefüllte Ofenkartoffeln mit Käse

Backofen auf 200° C Umluft vorheizen. Kartoffeln waschen, trocken tupfen. Rundum mit Öl bestreichen, mit Pfeffer, Salz und Zucker würzen. Im vorgeheizten Backofen in 45 Minuten garen. Kartoffeln in Alufolie einschlagen, längs leicht einschneiden und etwas auseinanderdrücken.