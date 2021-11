Währenddessen die Zwiebel schälen und würfeln. Den Parmaschinken in Stücke schneiden. Die Chilis nach Schärfegeschmack entkernen und fein hacken. Das restliche Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebeln darin anschwitzen. Parmaschinken und Chili dazugeben und mitschwitzen. Die gebackenen Eiertomaten und die Tomaten aus der Dose dazugeben. Mascarpone unterrühren. Alles erhitzen. Das Basilikum grob hacken und zur Suppe geben. Nach Geschmack grob pürieren, mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken und mit Basilikum garnieren.

Die Zwiebeln schälen und in feine Streifen schneiden. 2 EL Butter in einem Topf zerlassen und die Zwiebeln darin glasig werden lassen. Den Zucker zugeben und kurz anschwitzen. Paprika und Kümmel zugeben.

Den Kerbel hacken. Die Jakobsmuscheln salzen, langsam in 2 EL schäumender Butter braten und den Kerbel dazugeben. Die Jakobsmuscheln in dünne Scheiben schneiden, in die Suppe geben und servieren.