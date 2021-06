Bei der Zubereitung des Französischen Baisers auf keinen Fall alle Zutaten gleichzeitig zusammen in eine Schüssel geben und verrühren. Vielmehr zuerst das Eiweiß schaumig aufschlagen. Begeht man den Fehler und gibt alle Baiser-Zutaten gleichzeitig in die Schüssel und verrührt alles mit einem Mal, dann fällt die Baisermasse zusammen.



Man darf auch nie aufhören, die Eiweiß-Masse für das Baiser zu schlagen, um den Zucker in den Rührpausen einzustreuen. Die Masse muss bis zum Schluss permanent aufgeschlagen werden, während man den Zucker langsam in die Ei-Masse einrieseln lässt.