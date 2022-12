Die Entenbrüste kurz kalt abwaschen und mit Küchenkrepp trocken tupfen. Die Haut mit einem scharfen Messer einschneiden und das Fleisch von allen Seiten mit Salz und Pfeffer würzen. Das Öl in eine kalte Pfanne geben, die Entenbrüste mit der Hautseite nach unten hineinlegen. Die Pfanne erhitzen und die Entenbrüste behutsam auf der Hautseite braten, bis sie eine goldgelbe Farbe bekommen und schön kross sind. Hitze reduzieren, die Entenbrüste wenden und in etwa 7 Minuten bei geringer Temperatur auf der Fleischseite fertig garen.

Rotkohl waschen und in fingerdicke Spalten schneiden. Den Strunk nur so weit wegschneiden, dass die Blätter nicht auseinanderfallen. Butter in einer beschichteten Pfanne aufschäumen, die Rotkohlspalten 3–4 Minuten beidseitig kräftig anbraten, dabei mit Zucker bestreuen und karamellisieren lassen. Dann mit Lebkuchengewürz und Salz würzen.

Den Ofen auf 180°C vorheizen.

Die Kartoffeln schälen und in Scheiben schneiden oder hobeln. Knoblauch und Zwiebeln würfeln. Die Butter in einem Topf schmelzen lassen und darin die Zwiebelwürfel und den Knoblauch anschwitzen. Kartoffelscheiben, Brühe und Sahne dazugeben und unter Rühren kurz aufkochen.

Die Softaprikosen in Streifen schneiden, dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Alles einmal gut durchrühren und direkt in eine Auflaufform geben.

Den Käse reiben, über den Auflauf geben und im Ofen bei Ober-/Unterhitze 40 Minuten garen, bis der Käse braun ist.