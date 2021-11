Rezept vom Sternekoch Traditionelle Heimatküche

Pasta in kochendem Salzwasser nach Packungsangabe gar kochen. In einem Sieb abtropfen lassen. Inzwischen Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Jagdwurst würfeln. Butter in einer heißen Pfanne zerlassen, Zwiebeln und Jagdwurst darin leicht goldbraun andünsten, Tomatenmark hinzugeben und ebenfalls kurz mitrösten. Mehl darüberstäuben und unter Rühren anschwitzen lassen. Mit Sahne und Milch ablöschen. Ketchup hinzugeben und die Soße glattrühren. Sauce köcheln lassen, bis sie leicht andickt, und mit Salz, Pfeffer, Zucker und etwas Muskatnuss abschmecken. Mit der Pasta servieren.