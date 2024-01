Für die Gemüse-Beilage den Grünkohl waschen und in mundgerechte Stücke schneiden. Porree waschen und in feine Streifen schneiden. Champignons putzen und vierteln. In einer Pfanne die Butter erhitzen und das Gemüse für 3 bis 4 Minuten braten. Die Perlzwiebeln dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen.