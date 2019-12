Claudia Perren ist in Ostberlin aufgewachsen. Jahrgang 1973. Ihr Markenzeichen: der knallrote Lippenstift, Kontrast zu ihren schwarzen Anzügen. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Studiert hat Perren Architektur an Hochschulen in Berlin, Zürich und New York. 2005 hat sie in Kassel im Fach Architekturtheorie promoviert. Acht Jahre lang unterrichtete sie Geschichte und Theorie der Architektur an der Universität in Sydney in Australien. Ergebnisse ihrer Forschung, Lehre und praktischen Tätigkeit sind in zahlreichen Publikationen und Ausstellungen in Australien, Deutschland, den Niederlanden, Polen, Tschechien, Singapur, Spanien, Finnland, Estland und der Schweiz veröffentlicht worden.