Was bisher bekannt ist Details zum Fluchtversuch des Halle-Attentäters

Der mutmaßliche Attentäter von Halle ist am Samstag, den 30. Mai 2020, in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Halle über einen knapp dreieinhalb Meter hohen Zaun geklettert. Vom Freistundenhof, auf dem er sich befand, gelangte er so in den Innenbereich der Anstalt. Dort hat er sich etwa fünf Minuten unbeaufsichtigt bewegt. Er hat ein Gebäude betreten und geguckt, ob es einen weiteren Ausgang gibt, sei dann aber wieder zurückgekommen. Als er von Bediensteten in Gewahrsam genommen wurde, leistete er keinen Widerstand.