Das BBZ Lebensart kümmert sich um die Bedürfnisse von trans* Personen in Halle und bietet Beratungen an – entweder in Einzelberatung oder in einer Gruppe des Vereins. Beispielsweise können sich Jugendliche und junge Erwachsene in einer Jugendgruppe austauschen.



Auf der Webseite des Vereins findet man außerdem eine Adressenübersicht mit Gutachterinnen und Gutachtern, psychotherapeutischen und medizinischen Praxen, die sich auf trans* Menschen spezialisiert haben.



Ein weiterer Verein, der sich um trans* Personen kümmert, ist das Frauenzentrum Dornrosa in Halle. Der Verein hat das Ziel die Gleichstellung von Mann und Frau zu fördern und ist als Träger der Jugendhilfe anerkannt. In speziellen Projekten können sich aber auch trans* Personen vernetzen, austauschen und gemeinsam engagieren.

Dornrosa: Einer der wenigen Vereine in Halle, der sich um Bedürfnisse von trans* Personen kümmert. Bildrechte: MDR/Denise Stell