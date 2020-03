Nele (Name geändert) ist 17 Jahre alt. Ihr Bruder (13) hat seit seiner Geburt einen Gendefekt, der sein Leben verkürzen wird und weshalb er unter einer geistigen Behinderung leidet. Hinzu kommen ein Herzfehler, ein zu kleines Gehirn und nur eine funktionsfähige Niere.

Wie Hospizmitarbeiterin Anna Mühle berichtet, trifft die Situation, die Nele beschreibt, auf viele Kinder mit schwer erkrankten Geschwistern zu. Der Fokus der Familie liege auf dem erkrankten Kind. Folglich strukturiere sich der Alltag um dieses. Im Fall von älteren, gesunden Geschwistern ändere sich die Situation im Gegensatz zu vorher radikal. Bettina Werneburg, Leiterin des Hospizes, sagt: "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese Geschwisterkinder eigentlich schneller erwachsen werden als andere Kinder. Die übernehmen viel früher, ganz viel Verantwortung". Verantwortung bedeute in diesem Zusammenhang, sich mit um das erkrankte Kind zu kümmern, um die Eltern zu entlasten. In schlimmen Fällen würden die Geschwisterkinder zu kleinen Pflegekräften. Das geschehe aber meist aus dem inneren Drang, helfen zu wollen und nicht, weil sie es müssen.

Die Forschungsliteratur spricht in diesem Zusammenhang von einer erhöhten kindlichen Beanspruchung. Das kann durchaus positive Effekte auf die Entwicklung der Kinder haben. Erhalten sie für die Pflege Anerkennung, kann das ihr Selbstbewusstsein stärken. Sie sind meist reifer, unabhängiger, aber auch sensibler als Gleichaltrige. Jedoch stellen sie ihre eigenen Emotionen und Bedürfnisse häufig zurück, um den Eltern nicht zusätzlich zur Last zu fallen. Sie gelten zudem als anfälliger für psychische Störungen.

Laut Hospizmitarbeiterin Anna Mühle gibt es bundesweit kaum Ansätze zur Verbesserung der Situation der Geschwisterkinder. Deshalb haben sich 2011 neun verschiedene Vereine und Verbünde zusammengeschlossen und den "Bund für Geschwister" gegründet. Dieser hat ein Handbuch für Institutionen herausgegeben, die die sogenannte Geschwisterarbeit betreiben. Das Thema: "Jetzt bin ich mal dran". Auch das Kinder- und Jugendhospiz in Halle ist Mitglied im Bund der Geschwister. Seit 2014 ist bei ihnen die Geschwisterarbeit etabliert. Sie ist rein spendenfinanziert und geschieht in Kooperation mit dem Kinderplaneten bzw. dem Verein zur Förderung krebskranker Kinder in Halle.