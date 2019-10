Miteinander reden

Vor meinem Haus treffe ich zufällig meine Vermieterin. Wir sprechen kurz über meinen Urlaub, dann spreche ich über Halle. Sie sagt, sie sei in der Humboldtstraße aufgewachsen und kenne jede Ecke um den Tatort. Das mache die Tat noch erschreckender. Auch in den kommenden Tagen habe ich den Eindruck, dass die Menschen in Halle über den Anschlag reden wollen, reden müssen. Auch zum Benefizkonzert #HalleZusammen knapp anderthalb Wochen später kommen die Menschen überwiegend als Paar oder in Gruppen. Und sie reden miteinander.

Für mich haben der rechtsextreme Anschlag in Halle und der islamistische Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin im Dezember 2016 viele Parallelen. 2016 wohnte ich in Berlin, war am 19. Dezember aber noch auf der Rückfahrt aus einem Urlaub. Auch damals: Push-Meldungen nationaler und internationaler Medien, viele Whatsapp-Nachrichten, darunter einige sehr besorgte, weil mein Handy eine Zeit lang aus war und ich erst Stunden später antwortete. Ich auch damals: Nein, ich bin nicht zu Hause, alles gut. Also, naja: nicht wirklich.

Trauer verarbeiten

Wie in Halle an diesem Samstag gab es wenige Tage nach dem Anschlag in Berlin ebenfalls ein Konzert, am Brandenburger Tor. Übrigens auch mit Max Giesinger. Bei dem Berliner Konzert war ich nicht. Das lag vor allem am Datum, 23. Dezember. So kurz vor Weihnachten bin ich zu meinen Eltern gefahren.