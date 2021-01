Benjamin Höhne: Nein, bei einer Wahl geht es nicht um repräsentative Ergebnisse wie bei Bevölkerungsbefragungen. Da muss es ja in der Tat so sein, dass ein Ergebnis die Bevölkerung widerspiegelt hinsichtlich wichtiger Eigenschaften wie Alter oder dem Anteil an Frauen und Männern. Bei einer Wahl ist das anders: Dort zählen nur die Stimmen derjenigen, die sich auch in die Wahlkabine begeben haben oder eben per Briefwahl abgestimmt haben. Da kann man keinen Mindestbeteiligungswert definieren.