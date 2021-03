Kleinen Parteien wird der Zugang zur Landtagswahl erleichtert. Das hat der Landtag am Donnerstag mit Stimmen von CDU, SPD, Grünen und der Linken beschlossen. Grund ist die Corona-Pandemie. Weil es derzeit schwerer ist, potenzielle Wähler und Wählerinnen direkt anzusprechen, sollen die Parteien jetzt weniger Unterstützungsunterschriften sammeln müssen. Diese sind bei den Parteien nötig, die bisher noch nicht im Landtag oder im Bundestag vertreten sind, also etwa bei den Freien Wählern, der Satirepartei Die PARTEI oder der Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP). Waren bisher 1.000 solcher Unterschriften nötig, um an einer Landtagswahl teilnehmen zu dürfen, sind es jetzt einmalig nur noch 300.