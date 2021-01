Wählen unter Pandemie-Bedingungen Was man aus der Landratswahl im Salzlandkreis lernen kann

Tom Gräbe: Die Wahl an sich, also die Organisation der Stimmabgabe, die hat aus meiner Sicht gut funktioniert. Als ich in den Wahllokalen in Aschersleben unterwegs war, habe ich routinierte und entspannte Wahlhelfer gesehen. Die Stimmenauszählung am Sonntagabend ging schnell. Das ganz normale Wahlprozedere abzuwickeln, das hat also prima geklappt.



Die Umstände waren aber ungewöhnlich. Wegen der Corona-Pandemie. Auf meiner Wahlbenachrichtigung stand sogar, ich möge bitte meinen eigenen Stift mitbringen. Die Abstimmung mit über 162.000 Wahlberechtigten haben sie durchgezogen. Mit Masken, Desinfektionsmittel und freiwilligen Corona-Schnelltests für die Wahlhelfer. Das war ein logistischer Kraftakt für die Organisatoren. Allerdings: Die Abstimmung lief schleppend. Gerade mal etwas über 22 Prozent der Wähler haben abgestimmt. Insgesamt. Um den Chefsessel im Landratsamt hatten sich zwei Kandidaten beworben. Der SPD-Amtsinhaber und ein Herausforderer von der CDU. Und Wahlkampf wie man ihn kennt –mit Sonnenschirm und Faltblättern in der Fußgängerzone – den gab es nicht.